بناءً على تصويت الجماهير.. محمد صلاح “لاعب شهر ديسمبر” في ليفربول

حصد النجم المصري محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي آخر عامين، جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم.

وحصل صلاح، البالغ عمره 26 عامًا، على الجائزة بعد تصويت الجماهير له، لتمنحه الجائزة متفوقًا على المدافع فيرغيل فان ديك والجناح شيردان شاكيري.

وسجل صلاح سبعة أهداف في ثماني مباريات خلال شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ليساعد الفريق في الحفاظ على صدارة البريميرليغ، وكذلك قاد ليفربول لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية في الفوز الساحق بأربعة أهداف على بورنموث في الدوري، وأحرز الهدف الواحد الحاسم في مرمى نابولي الإيطالي في أنفيلد، ليقود الفريق لدور الستة عشر لدوري الأبطال.

كما سجل صاحب القميص رقم 11 هدفًا واحدًا ضد ولفرهامبتون واندررز ونيوكاسل يونايتد وآرسنال، لينهي الفريق العام الماضي بثمانية انتصارات متتالية.

وسبق لنجم تشيلسي وروما السابق على التتويج بالجائزة ذاتها، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصبح الوحيد بين زملائه الذي يحرزها مرتين خلال خمسة شهور.

وقال صلاح عقب تسلمه الجائزة لموقع ليفربول على الإنترنت: “أعتقد أنه كان شهرًا جيدًا لنا جميعًا وأنا سعيد جدًا به. إن القدرة على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات الشيء الأهم لنا جميعًا.

“الآن نحن بحاجة إلى الاستمرار. يجب أن نظهر ردة فعل جيدة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام مانشستر سيتي. سيكون من المهم جدًا بالنسبة لنا كفريق وكنادٍ. علينا أن نظهر كيف نرد. أنا متحمس للغاية لمباراة برايتون وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية.”

وحصل صلاح، يوم الإثنين الماضي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2018، ليتوج بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

كما حصد جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي، يوم الأربعاء الماضي؛ تقديرًا لما قدمه في العام المنصرم مع ليفربول ومنتخب مصر.