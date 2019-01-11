شهدت غياب محمد صلاح.. الفيفا يعلن عن التشكيلة المثالية “للجماهير” لعام 2018 (صور)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيلة سنة 2018 حسب تصويت الجماهير على موقعه الرسمي وضمت 4 لاعبين من ريال مدريد، ولاعبَينِ لكل من برشلونة وتشيلسي، ولاعب لكل من ليفربول وباريس سان جرمان ويوفنتوس.

وشكل غياب المصري محمد صلاح عن التشكلية مفاجأة لكونه احتل الصف الثالث في ترتيب أفضل لاعب في العالم حسب الفيفا سنة 2018 وثالث أفضل لاعب أوروبي في الموسم.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش على أعلى عدد من الأصوات بـ115440 صوتًا، متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على 108423 صوتًا في حين حل ميسي ثالثًا بـ107326 صوتًا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الحارس : الألماني تير شتيغن ( برشلونة )

الدفاع : الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو والفرنسي رافائيل فاران ( ريال مدريد ) والهولندي فيرجيل فان ديك ( ليفربول )

وسط الملعب : الكرواتي لوكا مودريتش ( ريال مدريد ) والفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي إيدن هازارد ( تشيلسي )

الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والفرنسي كليان مباب ( باريس سان جرمان )