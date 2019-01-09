مباراة تشيلسي وتوتنهام.. ساري محبط من خسارة “البلوز” وينتقد تقنية الـ”VAR”

أعرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، عن إحباطه وضيقه من خسارة “البلوز” بهدف نظيف أمام توتنهام، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال ساري في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”: “لعبنا بشكل جيد للغاية، وخضنا مباراة أمام فريق مميز جدًا، ويدافع بشكل رائع. لعبنا في منطقة توتنهام 70 كرة، بينما هم لعبوا 10 كرات فقط”.

وأضاف: “سددنا 17 أو 18 تسديدة، منها 9 على المرمى، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، لكن في هذه اللحظة ليس من السهل التسجيل، لكنني سعيد بمستوى اللاعبين”.

وتابع: “بهذا الأداء المميز نستطيع الفوز في مباراة العودة، لكن علينا الاستمرار بالمستوى نفسه. محبط بسبب النتيجة، لكن سعيد بالأداء”.

وأردف: “تابعت كرة ركلة الجزاء، لقد كانت من موقف تسلل على هاري كين. كان يجب على حكم الراية عدم احتسابها (تسللًا). أعتقد أن الحكام الإنجليز غير قادرين على التعامل مع نظام تقنية الفيديو”.

واستطرد ساري: “إذا لم تكن متأكدًا من التقنية عليك تتبع الكرة، وتتخذ في النهاية القرار الصحيح، لكنه أوقفها ولم يتابع الكرة؛ لأنها كانت بالنسبة لمدافعينا تسللًا. أعتقد أن عليهم دراسة النظام بشكل صحيح”.

واختتم: “أمر غريب بالنسبة لي أن تقنية الفيديو مطبقة في الكأس، ولا تُطبق في الدوري الإنجليزي”.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت”، إلى قيام ساري باستخدام كمبيوتر شخصي، لإظهار اللقطة التي سجلتها الكاميرا الخاصة بنادي تشيلسي، ليوضح من خلالها أن كين كان في موقف تسلل، قبل احتساب ضربة الجزاء بعد ذلك.

وهاجم ساري، الحكم المساعد الذي احتسب التسلل قبل أن تقوم تقنية الفيديو بإلغائه بعد ذلك، واحتساب ضربة جزاء.

وأكد أنه كان يجب على الحكم المساعد، عدم رفع الراية إلا بعد استكمال اللعبة للنهاية، “لأن ذلك يؤثر على قرارات اللاعبين داخل الملعب”.

وتمكن هاري كين من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، من ضربة جزاء، بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، ليتأجل الحسم إلى مباراة العودة في الرابع والعشرين من يناير الجاري، على ملعب ستامفورد بريدج.