تقارير.. تشيلسي يحصل على موافقة هيغواين للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فريق تشيلسي حصل على الموافقة النهائية واتفق مع الأرجنتيني غوانزالو هيغواين، مهاجم ميلان الحالي، للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فالمهاجم المعار من يوفنتوس لميلان يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعمل تحت قيادة مدربه السابق في نابولي الإيطالي ماوريسيو ساري.

وسيتخلص ميلان من راتب اللاعب البالغ 8 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة لبند كان يسمح له بشراء عقده إجباريًا من يوفنتوس مقابل 40 مليون يورو.

وأبدى تشيلسي رغبته في دفع المبلغ في الصيف المقبل ليوفنتوس، وهو ما سيسرع من عملية انتقال هيغواين في الأيام المقبلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون تشيلسي الفريق الخامس للمهاجم البالغ من العمر 31 عامًا في أوروبا، بعد ريال مدريد الذي لعب في صفوفه 7 مواسم ونابولي الذي لعب له 3 مواسم ويوفنتوس موسمين وميلان 6 أشهر.

وفي المقابل، يفتح التوقيع مع هيغواين الباب أمام خروج الإسباني ألفارو موراتا المطلوب من إشبيلية، كما قد يلعب لميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.