فوز غير مطمئن لتوتنهام على تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

حقق فريق توتنهام هوتسبير، فوزًا غير مطمئن على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وحاول تشيلسي العودة إلى اللقاء وإحراز هدف التعادل ولكن باءت كل المحاولات بالفشل.

وتقام مباراة الإياب على ملعب تشيلسي يوم الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني الجاري.

ويحتاج توتنهام للتأهل الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف عدا بهدف نظيف وهي النتيجة التي تعادل الكفة بين الفريقين.

وتقام الأربعاء مباراة الذهاب الثانية لنصف النهائي، وتجمع مانشستر سيتي مع بيرتن ألبيون، وتقام مباراة الإياب في نفس يوم مباراة الإياب لتشيلسي وتوتنهام هوتسبير.