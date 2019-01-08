مباراة توتنهام ضد تشيلسي.. كل ما تريد معرفته عن ديربي لندن في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب “وايت هارت لين” لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين توتنهام ونظيره تشيلسي في ديربي لندن، ولكن هذه المرة في ذهاب دور الأربعة ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبحث عملاقا لندن عن حصد تذكرة التأهل للدور النهائي لبطولة كأس الرابطة في صدام مثير بين الفريقين ينتظره الجمهور.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين توتنهام وتشيلسي في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، 23:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “وايت هارت لين”.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

صدام وندية

شهد العام الماضي مواجهتين تفوق فيهما فريق توتنهام على تشيلسي، ففي الدور الأول للدوري الإنجليزي فاز السبيرز بتيجة 3-1، وفي الدور الثاني للبريمييرليغ في الموسم الماضي فاز السبيرز بنتيجة 2-1.

وكان آخر لقاء فاز به تشيلسي بنتيجة 4-2 في نصف نهائي كأس الاتحاد يوم 22 أبريل 2017، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة بالدور النهائي أيضًا يوم 1 مارس 2015، وفاز به تشيلسي بثنائية دون رد وتوج باللقب.

توتنهام وأفكار بوكتينيو

يسعى توتنهام لتأمين تفوقه من ملعبه قبل الذهاب إلى ستامفورد بريدج، ويعتمد السبيرز على أفكار مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني الذي يلجأ لكافة أسلحته في مواجهة تشيلسي.

ويغيب عن توتنهام مهاجمه البرازيلي لوكاس مورا بجانب فيكتور وانياما بجانب فينسنت يانسن، ويعتمد بوكتينيو على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس البديل باولو جازانيجا وأمامه الرباعي توبي ألديرفيلد ودافينسون سانشيز وكيران تريبير وداني روز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ثنائي الارتكاز هاري وينكس، وموسى سيسوكو، بجانب صانع الألعاب ديلي آلي والجناحين كريستيان إريكسين وسون هيونغ مين مع المهاجم هاري كين.

تشيلسي وخلطة ساري

يسعى فريق تشيلسي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب بجانب منح الفرصة لبعض البدلاء مع غياب اللاعب روبن لوفتوس تشيك للإصابة.

ويعتمد تشيلسي على حارسه كيبا وأمامه الرباعي أندرياس كريستنسن وأنتونيو روديغير وسيزار أزابيلكويتا وإيمرسون للدفاع، ومع ثلاثي الوسط جورجينهو وروس باركلي ونغولو كانتي، ومع ثلاثي الهجوم كالوم هيدسون أودوي وإدين هازارد مع المهاجم ألفارو موراتا.