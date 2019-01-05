هل تُلعب مباراة توتنهام وآرسنال على الملعب الجديد؟

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الشرطة البريطانية وقوات الأمن رفضت افتتاح الملعب الجديد لتوتنهام بمواجهة آرسنال، في ديربي شمال لندن المقرر يوم 2 مارس القادم، لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إدارة توتنهام تعتقد أن اللقاء مناسب لافتتاح الملعب، لكن السلطات الأمنية تخشى أن يتعرض الملعب الذي كلف 850 مليون جنيه إسترليني لخسائر مادية، بحكم العداء الكبير بين الفريقين ولقوة اللقاء والذي يحتاج إجراءات أمنية خاصة.

وتأخر الإشغال في الملعب الجديد للفريق 6 أشهر كاملة، وكان من المقرر أن يلعب توتنهام الموسم الحالي في ملعبه الجديد لكنه اضطر للعب في ملعب ويمبلي.

ويمكن لإدارة توتنهام تحقيق حلمها بمواجهة آرسنال في الملعب الجديد، لكن شريطة أن يحتضن الملعب لقاء أو لقاءين قبل المواجهة حتى تتمكن قوات الأمن من اختبار الإجراءات الأمنية.

وسيواجه توتنهام، الأحد القادم، مانشستر يونايتد في ويمبلي وأمامه 4 فرص لافتتاح ملعبه الجديد، حيث يستضيف كل من واتفورد في 30 من الشهر الحالي، ونيوكاسل يوم 2 فبراير، وليستر سيتي يوم 9 فبراير، في الدوري الإنجليزي الممتاز وبروسيا دورتموند في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 13 فبراير .