تشيلسي يحث أودوي على رفض عروض بايرن ميونخ

حث ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كالوم هودسون-أودوي على رفض محاولات بايرن ميونخ الألماني لضمه والبقاء في إنجلترا، قائلًا إن المهاجم الشاب يمتلك “مستقبلًا باهرًا”.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مباراة واحدة كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ضمن سبع مباريات خاضها هذا الموسم، لكن عروضه ومستواه مع منتخب الناشئين والشباب في إنجلترا جذبا اهتمام بطل ألمانيا.

وصنع هودسون-أودوي كلا الهدفين في الانتصار 2-صفر على نوتنجهام فورست في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي، وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية، أن تشيلسي رفض عرضين من بايرن لضم اللاعب الصاعد من أكاديمية الناشئين بالنادي اللندني.

وقال ساري للصحفيين، أمس الإثنين: “لا أعتقد (أنه يجب أن ينتقل إلى بايرن)؛ لأنه لاعب إنجليزي. إنه شاب صغير للغاية… وأعتقد أنه يمتلك مستقبلًا باهرًا هنا في إنجلترا، مع المنتخب الوطني ومع تشيلسي.

“إنه جاهز، لكنني ألعب بجناحين فقط. سيجلس في بعض الأحيان على مقاعد البدلاء، ولكن الأمر ذاته ينطبق على ويليان وبيدرو.

“يمكنني البدء في النظر إليه بنفس مستواهما”.