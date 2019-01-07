ماوريسيو ساري قبل مباراة تشيلسي وتوتنهام.. سيسك فابريغاس لن يلعب مجددًا للبلوز

لم يؤكد ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما إذا كانت مواجهة توتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي، هي الأخيرة التي يخوضها لاعب الوسط سيسك فابريغاس مع الفريق اللندني، لكن المدرب يشعر أن اللاعب الإسباني يتعين عليه الرحيل من أجل مصلحته ومستقبله.

وبدا فابريغاس وكأنه يودع جماهير تشيلسي عقب الفوز 2/0 على توتنغهام فورست، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن طاف جميع أطراف الملعب.

وينتهي عقد اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، في نهاية الموسم، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب يقترب من الانتقال إلى نادي موناكو الفرنسي هذا الشهر.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام توتنهام هوتسبير، غدًا الثلاثاء: “لا أعرف إن كان سيكون قادرًا على اللعب غدًا؛ لأنه أصيب في المباراة الأخيرة بشد عضلي في ربلة الساق، ولهذا أعتقد أنه سيكون بحاجة للراحة”.

“لا أعرف إذا كان سينتقل إلى موناكو. أستطيع أن أقول رأيي فقط ولا عِلم لي بقرار النادي. أرى أنه يتعين عليه الرحيل”.

وعانى فابريغاس، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين منذ انضمامه إلى تشيلسي في 2014، من تضاؤل فرص مشاركته مع الفريق الأول تحت قيادة ساري، وشارك في 6 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم.

وأضاف ساري: “تعرف الوضع جيدًا. في تشيلسي توجد قاعدة أن التجديد لأي لاعب يتخطى 30 عامًا يكون لمدة عام واحد فقط”.

“تلقى عرضًا بعامين. أنا لا أريد أن يشعر لاعب مهم للغاية مثل سيسك بعدم الرضا”.

وقال المدرب الإيطالي: إن النادي سيسعى إلى تعزيز خيارات خط الوسط إذا ترك فابريغاس الفريق هذا الشهر.

وأضاف: “نواجه مشاكل حاليًا في خط الوسط؛ لأنني لا أعرف طبيعة إصابة لوفتوس-تشيك إن كانت خطيرة أم لا”.

“إذا استثنينا سيسك سيكون لدينا 5 لاعبين فقط. لهذا سنكون بحاجة إلى لاعب بديل”.