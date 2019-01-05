فابريغاس يودع جماهير تشيلسي واللاعبين بعد مباراة نوتينغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ودع الإسباني سيسك فابريغاس، نجم تشيلسي الإنجليزي، جماهير فريقه، عندما خاض مباراته الأخيرة اليوم السبت، ضد نوتينغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح فريق تشيلسي في عبور الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نوتينغهام فورست بثنائية نظيفة.

وظهر اللاعب مع نهاية المباراة وهو يحيّي الجمهو واللاعبين.

???? – وداع سيسك فابريغاس الذي سيرحل لموناكو الفرنسي لجماهير تشيلسي بعد نهاية مباراة تشيلسي ضد نوتنغهام.

pic.twitter.com/a5oyuJD45O — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) January 5, 2019

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن فابريغاس يستعد للرحيل عن صفوف تشيلسي، إلى نادي موناكو الفرنسي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن سبب رحيل فابريغاس يعود إلى عدم مشاركته بصورة أساسية تحت قيادة ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ31 عامًا بنهاية هذا الموسم، بعد رفضه تجديد عقده مع تشيلسي.

وداع فابريغاس لجمهور تشيلسي في مباراته الأخيرة pic.twitter.com/S1mY2Mk9rW — Goalna (@Goalna) January 5, 2019

وشارك فابريغاس في 6 مباريات فقط خلال هذا الموسم مع البلوز في البريميرليغ، لم يتمكن خلالها من التسجيل أو صناعة الأهداف.

يذكر أن فابريغاس انتقل إلى البلوز في عام 2014، قادمًا من برشلونة الإسباني، وشارك في إجمالي 197 مباراة مع تشيلسي، بجميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 57 أخرى.