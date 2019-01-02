تقارير.. فابريغاس في طريقه للرحيل عن تشيلسي والانضمام لموناكو الفرنسي

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر، يوم الأربعاء، أن الإسباني سيسك فابريغاس في طريقه للرحيل من تشيلسي من أجل التوقيع مع موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعيش موناكو موسمًا سيئًا، حيث خرج من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحل رابعًا في مجموعته ويتواجد في المركز الـ19 في الدوري الفرنسي، وأقال مدربه البرتغالي ليوناردو غارديم وعين مكانه الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال السابق.

ولعب هنري رفقة فابريغاس في آرسنال لمدة 4 مواسم من 2003 إلى 2007 ويملكان علاقات جيدة وقد تكون سببًا في اختيار النجم الإسباني للعب في الدوري الفرنسي رغم اهتمام ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد فابريغاس من تشيلسي صيف 2019 وبإمكانه التعاقد مع فريق جديد حاليًا، لكن الصحيفة أكدت أنه قد يرحل مبكرًا نحو موناكو لمساعدة صديقه وزميله السابق في سعيه لمحافظة الفريق على مكانه في الدوري الفرنسي.