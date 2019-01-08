قرعة الدور الرابع من كأس إنجلترا تضع آرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد

شهد الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدة مفاجآت أبرزها خروج ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وليستر سيتي وبورثموت.

وأسفرت قرعة الدور الرابع عن مواجهة قوية تجمع آرسنال بمانشستر يونايتد بملعب الإمارات في لندن.

قرعة الدور الرابع

آرسنال – مانشستر يونايتد

كريستال بالاس – توتنهام

مانشستر سيتي – بيرنلي

تشيلسي – الفائز من لقاء شيفلد وينزداي و لوتون

الفائز من لقاء نيوكاسل وبلاكبورن – واتفورد

بارنت – بريتفورد

بورتسموت – كوينز بارك رينجرز

بريستول سيتي –بولتون

أكرنجتون – الفائز من ديربي كاونتي و ساوثهامبتون

سوانزي سيتي – جلينجهام

الفائز من برايتون و هوف ألبيون – ويست بروميتش ألبيون

ويمبلدون – ويستهام يونايتد

دونكاستر – أولدهام يونايتد

ميدلزبره –نيو بورث

ميلوول – إيفرتون

الفائز من شروسيري تاون وستوك سيتي – وليفرهامبتون