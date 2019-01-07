نادي ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا بالخسارة أمام وولفرهامبتون (فيديو)

ودع نادي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد خسارته 1/2 أمام وولفرهامبتون، الاثنين.

وقرر الألماني يورغن كلوب المدير الفني ليفربول إجلاس ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، على دكة الاحتياط، واعتمد على شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج وديفوك أوريغي في الهجوم، وأشرك محمد صلاح وفيرمينو في الدقيقة 70 لكن النتيجة لم تكن في صالحه.

واستغل راؤول خيمينيز خطأ من جيمس ميلنر، ليسجل الهدف الأول لوولفرهامبتون في الدقيقة 38 وانتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل ديفوك أوريغي هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة.

لكن روبين نيفيز أعاد التقدم لوولفرهامبتون بهدف رائع من تسديدة مذهلة في الدقيقة 55.

وولفرهامبتون 1 × 0 ليفربول | هدف خيمينز pic.twitter.com/f82l6a4T6E — @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) ٧ يناير ٢٠١٩

وفاز ليفربول على وولفرهامبتون في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي، لكن الريدز خسر 1/2 في يناير الماضي في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، واليوم من الدور الرابع.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مايو المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.