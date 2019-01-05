أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينغ في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)‎

استمتع أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بفوزه الخامس على التوالي منذ توليه المسؤولية إذ تغلبت تشكيلة احتياطية للفريق 2-صفر على ريدينغ المتعثر في الدرجة الثانية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وأرسلت ركلة جزاء من خوان ماتا بالإضافة إلى هدف روميلو لوكاكو، في أول ظهور له في التشكيلة الأساسية مع سولشاير، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول يونايتد إلى الدور الرابع.

وقدم يونايتد الفائز باللقب 12 مرة أداء متواضعًا باستاد أولد ترافورد وأثار ريدينغ الإعجاب لكن الفريق حافظ على البداية الرائعة للمهاجم السابق سولشاير، الذي جاء بعد إقالة جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

هدف مانشستر يونايتد . الاول . ماتا HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/LWngEEZazO — . (@___19797) January 5, 2019

وانضم إلى يونايتد في الدور الرابع وست هام يونايتد الذي تغلب 2-صفر على برمنغهام سيتي المنافس في الدرجة الثانية باستاد لندن في أول ظهور لسمير نصري مع فريقه الجديد وبعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب تناول المنشطات.

ووضع النمساوي ماركو أرناوتوفيتش وست هام في المقدمة لكنه خرج في وقت لاحق بسبب الإصابة.

مانشستر يونايتد 2 – 0 ريدينغ : هدف يونايتد الثاني . لوكاكو HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/pOGZF2lJiU — . (@___19797) January 5, 2019

وانتصر بيرنلي المتعثر في الدوري الممتاز بصعوبة 1-صفر على بارنسلي المنتمي للدرجة الثالثة في مباراة شهدت واقعة غريبة بسبب حكم الفيديو المساعد.

وحصل بيرنلي على ركلة جزاء بعد تدخل ضد ماتي فيدرا ومع ركضه لتسديد الكرة أوقف الحكم سايمون هوبر اللعب وألغى الركلة بسبب وجود تسلل قبل احتسابها.

وحسم كريس وود الفوز لبيرنلي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز برايتون اند هوف ألبيون 3-1 على بورنموث في مواجهة بين ثنائي الدوري الممتاز، وأحرز أنطونيو كنوكير وايف بيسوما وفلورين أندوني ثلاثية برايتون.

وانتصر وست بروميتش ألبيون 1-صفر على ويغان أثليتيك الفائز باللقب في 2013 فيما تعادل شروسبيري تاون 1-1 مع ستوك سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

كما تعادل شيفيلد وينزداي بدون أهداف مع لوتون تاون.

ويلعب تشيلسي حامل اللقب في وقت لاحق مع ضيفه نوتيغهام فورست، فيما يحل آرسنال ضيفًا على بلاكبول.