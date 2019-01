مباراة مانشستر يونايتد وريدينغ.. موقف طريف بين سولشاير وأليكسيس سانشيز بعد استبداله (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينغ، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت، في إطار دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الأولد ترافورد، موقفًا طريفًا بين المدرب النرويجي أولي سولشاير والتشيلي أليكسيس سانشيز.

ويتقدم يونايتد بهدفين، إذ أحرز خوان ماتا الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول واللقاء، قبل أن يعزز لوكاكو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، بهدف رائع تخطى فيه الحارس ووضع الكرة بالشباك.

وبدأ سانشيز مباراته الرسمية الأولى مع سولسكاير، ويعلق الكثير من عشاق الشياطين الحمر آمالهم على النجم التشيلي بعد بداية مخيبة للآمال.

