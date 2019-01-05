مباراة مانشستر يونايتد وريدينغ.. موقف طريف بين سولشاير وأليكسيس سانشيز بعد استبداله (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريدينغ، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت، في إطار دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الأولد ترافورد، موقفًا طريفًا بين المدرب النرويجي أولي سولشاير والتشيلي أليكسيس سانشيز.

ويتقدم يونايتد بهدفين، إذ أحرز خوان ماتا الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول واللقاء، قبل أن يعزز لوكاكو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، بهدف رائع تخطى فيه الحارس ووضع الكرة بالشباك.

وبدأ سانشيز مباراته الرسمية الأولى مع سولسكاير، ويعلق الكثير من عشاق الشياطين الحمر آمالهم على النجم التشيلي بعد بداية مخيبة للآمال.

When you sit in the gaffer's seat ???? pic.twitter.com/6IGhTGj8wV — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019

وشهدت الدقيقة 64 استبدال سانشيز، ودخل بدلًا منه راشفورد، ليقوم اللاعب التشيلي بالجلوس على مقعد المدرب سولشاير، ليقوم الأخير بتنبيهه بأنه يجلس في المكان الخاطئ، وبالفعل يقوم اللاعب ويجلس في مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

أليكسيس سانشيز كان قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية شهدت رحيل هنريك مخيتاريان لآرسنال، ومنذ ذلك الحين فشل أي من اللاعبين في تقديم ما هو لائق على صعيد كرة القدم المتوقعة منهما.

وبعد إقالة جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، يشعر الجميع بأن التشيلي سيقدم أداء أفضل تحت قيادة المدرب الجديد، وذلك بعد تقديم العديد من العناصر لأداء أفضل بعد رحيل البرتغالي.

يذكر أن سانشيز شارك كبديل في مباراة نيوكاسل، وتمكن اللاعب من صناعة الهدف الثاني والذي أنهى المباراة بشكل نهائي؛ بعد استغلال راشفورد تمريرة أليكسيس الذكية.