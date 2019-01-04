مباراة مانشستر يونايتد وريدينغ.. سولسكاير يكشف هدفه ويتحدث عن مستقبله

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ناديه يريد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الموسم الحالي.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ريدينغ، غدًا السبت، في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقلت صحيفة “صن” عن سولسكاير قوله: “نسعى لحصد الألقاب، سيكون من الرائع أن نبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي”.

وأضاف: “لعبت في ويمبلي العام 1999، بعد أن شاهدت العديد من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي كطفل، السير من غرفة خلع الملابس إلى الملعب كان رائعًا”.

وأضاف اللاعب السابق: “نريد أن نفوز، وهذا هو أقل ما تتوقعه من فريق كبير بحجم مانشستر يونايتد، لم أتوقع بداية أفضل مما قدمتها مع الفريق، نحن قادرون على الفوز في كافة المباريات”.

وتحدث سولسكاير عن مستقبله، وقال: “من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لكن الإدارة منذ البداية كانت صريحة معي؛ لأنهم يبحثون عن المدرب القادم”.

في 4 مباريات مع سولسكاير حقق مانشستر يونايتد الفوز 4 مرات، مسجلًا 14 هدفًا، في حين استقبل 3 أهداف.