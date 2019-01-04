محمد صلاح وهازارد وهاري كين مرشحون لجائزة أفضل لاعب في ديسمبر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمييرليغ” اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر الماضي، وكان من بينهم هاري كين مهاجم توتنهام، وإدين هازارد مهاجم تشيلسي، ومحمد صلاح مهاجم ليفربول.

كما تواجد ضمن المرشحين كل من: ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وفيليبي أندرسون لاعب ويست هام يونايتد، وسون هيونج مين مهاجم توتنهام، وفيرجيل فان ديك لاعب ليفربول.

ويعد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هو المرشح الأقوى للفوز بالجائزة وذلك بعد تسجيله ستة أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين.

وتمكن المصري محمد صلاح أيضًا من تسجيل ستة أهداف، والصعود بفريقه إلى قمة الترتيب، كما هو نفس الأمر بالنسبة لـ”كين” الذي سجل نفس عدد الأهداف.

وسيتم الإعلان عن الفائز الأسبوع المقبل من خلال التصويت الذي سيشارك فيه -بخلاف الجمهور- بعض الخبراء والـ 20 قائدًا للفرق الإنجليزية بالمسابقة.