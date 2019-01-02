مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.. كيف ربح يورغن كلوب تحدي محمد صلاح؟

تعوّل جماهير ليفربول على نجمها المصري الدولي محمد صلاح، في المواجهة التي ستجمع فريقهم مع مانشستر سيتي، مساء غد الخميس، في المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في صدارة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف واحد عن الغابوني أوباميانغ، لاعب آرسنال، وهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير.

بداية مثيرة للقلق

ولم تكن بداية صلاح هذا الموسم على نفس مستوى الموسم السابق، ولكن الدولي المصري نجح في تخطي الانتقادات، واستعاد جزءًا كبيرًا من بريقه، خاصة في ديسمبر الماضي، الذي شهد انتصار ليفربول في جميع مبارياته محليًا وأوروبيًا، وكان لصلاح دور كبير وبارز في تلك المسيرة الذهبية.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن تعديل مركز صلاح ليلعب في مركز المهاجم الصريح، عاد بالفائدة على ليفربول، على عكس المتوقع.

تحدي كلوب

وأشارت إلى أن قرار الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بتعديل مركز صلاح، الذي أحرز 42 هدفًا الموسم الماضي، أثار الكثير من الجدل في البداية، حيث أراد كلوب أن يكون صلاح رأس المثلث الهجومي، ويعود البرازيلي فيرمينو إلى الخلف قليلاً، ما يفتح المزيد من المساحات أمام السويسري شيردان شاكيري.

وأضافت: “الآن ومع تألق ليفربول وهيمنته على الدوري الإنجليزي حتى الآن، فإن كلوب كسب الرهان، ونجح في إثبات صحة نظريته رغم المخاوف التي أحاطت بها في البداية”.

ونقلت عن كلوب قوله في تصريحات أدلى بها مؤخرًا: “كان على محمد صلاح أن يتكيف مع المركز الجديد، الأمر ليس مختلفًا بشكل كلي، ولكنه يحتاج إلى الوقت كي يتكيف معه اللاعب، ومع ظروف المباريات أيضًا”.

إبهار محمد صلاح

وقالت “سكاي سبورتس” إن محمد صلاح في مركزه الجديد لم يغب عن التهديف، وأصبح ثاني أكثر لاعب صناعة للفرص في البريمييرليغ، ومن المتوقع أن يتصدر قائمة صناعة الفرص بنهاية المسابقة، إذا استمر على نفس المعدل.

وأشارت إلى أن صلاح يتصدر لاعبي ليفربول في عدد سباقات المسافات القصيرة التي يقطعها خلال المباريات، حيث سجّل 122 سباقًا، مقابل 108 لزميله الأسكتلندي أندي روبرتسون، و99 للبرازيلي فيرمينو، و89 للسنغالي ساديو ماني.