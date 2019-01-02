برناردو سيلفا: آمال مانشستر سيتي في اللقب معلقة بالفوز على ليفربول

قال برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج منتصرًا من مواجهتهما في الدوري الانجليزي الممتاز، غدًا الخميس.

ويستضيف سيتي، صاحب المركز الثالث، منافسه ليفربول على ملعب الاتحاد. ويتصدر الفريق الزائر الدوري برصيد 54 نقطة من 20 مباراة متفوقًا بسبع نقاط على فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي يتأخر بنقطة وراء توتنهام صاحب المركز الثاني.

وأبلغ سيلفا الصحافيين: “نعلم أن الضغط أكبر علينا؛ لأننا إذا لم نفز فإنه سيكون من الصعب تشديد الخناق على ليفربول”.

وتابع: “يتعين الفوز بكل مباراة من أجل اللحاق بهم، وتضييق الفارق، وهو ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة.

“نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عنهم، وإذا فزنا سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. الأمر يختلف بين سبع وأربع نقاط. سنحاول الضغط عليهم”.

ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى الآن، ويملك أقوى خط دفاع، إذ لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات.

وأضاف سيلفا قبل أن يشيد بباقي خطوط ليفربول: “حافظوا على نظافة شباكهم في مباريات كثيرة. يملكون دفاعًا مثيرًا للإعجاب.

“ثلاثي الهجوم في حالة رائعة. لا يكل ولا يمل. لاعبو الوسط يبذلون جهدًا كبيرًا ويضغطون كثيرًا. يقدمون عروضًا رائعة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري الأبطال”.