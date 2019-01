رسميًا.. توتنهام يجدد عقد مدافعه توبي ألديرفيريلد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد حتى صيف العام 2020.

وكتب توتنهام على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “يؤكد النادي أنه فعّل خيار تمديد العقد لمدافعه ألديرفيريلد حتى 2020

وخاض ألديرفيريلد 135 مباراة بقميص توتنهام، منذ انضمامه إليه العام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد.

ويملك ألديرفيريلد 88 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، علمًا أنه بدأ مسيرته مع صفوف أياكس الهولندي، قبل الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد العام 2013.

وكان ألديرفيريلد ضمن أبرز اللاعبين الذي سعى مانشستر يونايتد للتعاقد معهم الصيف الماضي.

ويستعد توتنهام لمواجهة ترانمير روفرز، اليوم الجمعة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

