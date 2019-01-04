ماوريسيو بوكيتينو يكشف سبب بقائه مع توتنهام رغم عدم التتويج بالألقاب

يؤمن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير أنه كانت ستتم إقالته لو فضّلت الإدارة الفوز بالكؤوس المحلية على إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

ويبدأ توتنهام مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم الجمعة بمواجهة في الدور الثالث ضد ترينمير روفرز المنافس في الدرجة الثالثة، قبل أن يواجه تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ولم يفز توتنهام بلقب الدوري منذ 1961 وجاء لقبه الأخير في 2008 عندما نال كأس رابطة الأندية لكن بوكيتينو يصرّ على أن لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا فقط سينقل النادي إلى درجة أعلى.

وأبلغ الصحفيين أمس الخميس “لو كان طموحي الوحيد مع توتنهام هو الفوز بكأس الاتحاد أو كأس رابطة الأندية مع كامل الاحترام لذلك فهذا يعني أنه لا يناسب فريقًا مثل توتنهام”.

“هدفي هو الفوز بدوري الأبطال مع توتنهام أو الدوري الممتاز”.

وقاد بوكيتينو توتنهام لإنهاء الدوري بين أول 3 مراكز في 3 مناسبات متتالية رغم الميزانية الصغيرة سواء لرواتب اللاعبين أو الانتقالات.

وكان العائد المالي من المشاركة في دوري الأبطال مهمًا لاستقرار الفريق الذي يستعد للانتقال إلى ملعبه الجديد البالغ سعته 62 ألف متفرج.

وقال بوكيتينو: “في بعض الأندية تفشل عندما لا تفوز بالألقاب. لكن مشروعنا في توتنهام مختلف تمامًا ولدينا أشياء أكبر من التركيز فقط على الفوز بالألقاب”.

وتابع “لكن هذا لا يعني أننا لا نركز على الفوز على تشيلسي في كأس رابطة الأندية أو في كأس الاتحاد. لكنك بحاجة إلى بعض الظروف للفوز بالألقاب”.