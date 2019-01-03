ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نادي ليفربول (صورة)

أشعل مانشستر سيتي صراع المنافسة على قمة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه ليفربول اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

وبادر النجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 40، ليواصل هوايته في هز شباك ليفربول بتسجيله هدفه السابع في مبارياته السبع الأخيرة على ملعب الاتحاد معقل سيتي أمام الفريق الأحمر، لكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 64.

وأحرز المهاجم الألماني الشاب ليروي ساني هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 72، ليوقف قطار انتصارات ليفربول في المسابقة، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة.

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وفيما يلي جول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: