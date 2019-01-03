مانشستر سيتي يذيق ليفربول الهزيمة الأولى ويشعل الصراع على ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر سيتي يذيق ليفربول الهزيمة الأولى ويشعل الصراع على ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى فريق ليفربول، الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) بعدما خسر من مضيفه مانشستر سيتي بهدف لهدفين في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين في رحلة بحث عن هدف التقدم، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب لاعبي السيتي الذين حاولوا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.

ومع حلول الدقيقة 17، انفرد السنغالي ساديو ماني بحارس مانشستر سيتي وسدد كرة ارتطمت في القائمة الأيمن، ليسددها جون ستونز وترتطم في جسد الحارس إيدرسون.

وبعد ارتطام الكرة في حارس مانشستر سيتي عادت إلى المرمى وكادت أن تدخل الشباك، إلا أن ستونز أخرجها من على خط المرمى قبل أن تدخل بكامل محيطها.

بعدها حاول لاعبو السيتي إحراز التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 40 عندما تهيأت الكرة إلى الأرجنتيني سيرغيو أغويرو داخل منطقة الجزاء سددها صاروخية في الشباك مسجلًا التقدم، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

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