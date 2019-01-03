أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. 1/2 للسيتيزن (فيديو)

تقدم سيرجيو أغويرو، لاعب نادي مانشستر سيتي، بهدف في شباك نظيره ليفربول خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد أغويرو كرة صاروخية داخل منطقة الجزاء، فشل أليسون بيكر حارس الليفر في التعامل معها.

ونجح البرازيلي فيرمينو في إدراك هدف التعادل لليفربول من رأسية قوية في الدقيقة 64.

وعاد مانشستر سيتي للتقدم مرة أخرى عن طريق ليرو ساني بتسديدة قوية في الدقيقة 72.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ولم يخسر أي مباراة من 20 جولة، في حين يملك مانشستر سيتي 47 نقطة، في المركز الثاني، وقد تلقى 3 خسائر.

وكان الفريقان تعادلا سلبيًا، في أكتوبر الماضي، على ملعب أنفيلد.

وفي الموسم الماضي، تقابل الفريقان 4 مرات، فاز مانشستر سيتي 5/0 في الدوري ذهابًا، وخسر 3/4 إيابًا، وفي دوري أبطال أوروبا فاز ليفربول 3/0 و2/1 ذهابًا وإيابًا.