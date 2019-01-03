إشبيلية يتفق مع منير الحدادي مهاجم برشلونة على ضمه مجانًا

توصل نادي إشبيلية لاتفاق مبدئي مع منير الحدادي مهاجم برشلونة للانتقال للفريق الصيف المقبل عقب نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.

ويمكن للحدادي المغربي الأصل التفاوض مع أي ناد يريد حيث بدأ فترة الشهور الستة الأخيرة من عقده ولم يوقع عقدًا جديدًا مع النادي الكتالوني حيث يجد صعوبة في المشاركة تحت قيادة إرنستو فالفيردي.

وذكرت إذاعة “كوبي” الإسبانية أن إشبيلية توصل لاتفاق مع الحدادي ينتقل بموجبه للنادي الأندلسي عقب نهاية الموسم الحالي 2018/2019 مجانًا.

ورغم أن برشلونة عرض ثلاثة ملايين يورو خالية من الضرائب في الموسم على الحدادي لتجديد عقده إلا أن اللاعب رفض هذا العرض وفضّل الرحيل.

وسعت عدة أندية للتفاوض مع اللاعب لكن إشبيلية سارع وأعلن اتفاقه مبدئيًا دون التوقيع بشكل رسمي ليقطع الطريق أمام المنافسين.

ونفى وكيل أعمال اللاعب توقيعه على أي عقد لأي ناد رغم اهتمام مونشي المدير الرياضي لروما بالتعاقد معه ، لكنه لم ينف الاتفاق مبدئيًا مع إشبيلية.

وشارك منير، الذي سعى لتمثيل المغرب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكن دون أن تتكلل محاولاته بالنجاح، في 11 مباراة هذا الموسم بمجموع دقائق بلغ أقل من 400 دقيقة سجل خلالها هدفين.