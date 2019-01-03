هل ينافس بوليسيتش نجم تشيلسي الجديد ليبرون جيمس وسيرينا ويليامز؟

تعاقد الأمريكي كريستيان بوليسيتش مع تشيلسي قد يضعه في مصاف النجوم التجاريين الكبار في الولايات المتحدة، مثل ليبرون جيمس نجم دوري السلة للمحترفين، وسيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميًا في التنس سابقًا.

ويجني جيمس نجم لوس أنغليس ليكرز، البالغ من العمر 34 عامًا، حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في عقود الرعاية في العام، في حين أن أسطورة التنس ويليامز، 37 عامًا، تحصل على 16 مليون جنيه إسترليني.

لكن بوليسيتش، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي كلف تشيلسي 58 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب أميركي في التاريخ، على استعداد لمنافسة بطل كرة السلة والفائز بسبعة ألقاب في ويمبلدون، ليجني أرباحًا كبيرة من عقود الرعاية والأعمال التجارية.

وقال تشيلسي: إن اللاعب الشاب القادم من بنسلفانيا وقّع على عقد يمتد لخمسة مواسم ونصف الموسم، ليصبح ثالث لاعب أمريكي ينضم لصفوفه عبر التاريخ بعد مات ميازغا وروي ويغرل.

وكان عقد بوليسيتش مع بروسيا دورتموند ينتهي في 2020، وقال النادي الألماني إنه لم يتمكن من الوقوف أمام حلم لاعبه، فمن النادر أن يشق لاعب أمريكي طريقه في أحد أندية القمة في إنجلترا.

وقال دوغ هاريس، رئيس أكاديمية بنسلفانيا لكرة القدم، لصحيفة “صن” البريطانية: “إنه بالتأكيد يملك القدرة على ذلك. من الناحية التسويقية، يملك شخصية محبوبة وعندما تقابله تحبه على الفور. إنه يقوم بتطوير عقود التسويق مع بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة. رأيته للتو في إعلان يضم ليبرون وسيرينا.

“إنه تحت الأضواء الآن، وبالنسبة لي لقد فعل ما هو ضروري لتقديم نفسه في أفضل صورة، فلماذا لا يكون ضمن صفوة الرياضيين الأمريكيين؟”

وتحدث هاريس عن المرة الأولى التي شاهد فيها بوليسيتش يلعب عندما كان في التاسعة من عمره، قائلًا: “كنت أعرف عائلة بوليس، لكنني لم أكن أعرف الكثير عن كريستيان حتى وصل إلى نادينا.

“كان دومًا صريحًا إلى حد ما، ولكن حتى في ذلك الحين كان لديه شيء مميز. كانت فنياته متقدمة إلى حد بعيد. أعتقد أن الكثير من ذلك جاء من حقيقة أن والدته كيلي ووالده كلاهما لاعبان جيدان. نشأ كريستيان في هذه البيئة ومع تأثير والديه، أصبحت قدراته الفنية شيئًا يجب مشاهدته.

“ولكن الأهم من ذلك هو معدل ذكائه في كرة القدم. لقد لعب لمدة عامين في الأكاديمية ضد بعض الأطفال الذين كانوا الأفضل في جميع أنحاء البلاد. لم أدرب كريستيان، لكني أعتقد أننا طورنا ناديًا يمكنه فيه تحقيق إمكاناته”.