بروسيا دورتموند يُعلن رسميًا انتقال كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي

كشف نادي بروسيا دورتموند الألماني عن انتقال لاعبه كريستيان بوليسيتش رسميًا إلى صفوف تشيلسي، مقابل 64 مليون يورو بعد مفاوضات طوال الفترة الماضية بين الطرفين.

وكان الجناح الأمريكي هدفًا للعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزهما ليفربول وتوتنهام، ولكن تشيلسي كان الأكثر جدية في مفاوضاته.

ووفقًا لما نشره دورتموند عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، فأوضح أن تشيلسي دفع 64 مليون يورو لضم بوليسيتش، ولكن اللاعب سيبقى ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

???? @cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC! Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus. Alle Infos ???? https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2019

وكشف البيان، أن النادي الألماني لن يدفع مقابلًا من أجل إعارة اللاعب، وأنه تدخل ضمن نطاق الصفقة الإجمالية بين الناديين.

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: “كان حلم بوليسيتش هو اللعب بالدوري الإنجليزي بسبب خلفيته كأمريكي، ولهذا فشلنا في تجديد عقده وقبول عرض تشيلسي المغري”.

وأوضح: “بالنظر لوضعية عقد بولسيستش المنتهي تقبلنا عرض تشيلسي، هو لاعب رائع، وأنا واثق أنه سيستغل الأشهر المتبقية لمساعدة النادي وزملائه”.

وكان دورتموند ضم بوليسيتش من فريق الناشئين الخاص بكلاسيسكس الأمريكي لصفوفه في 2015، ولعب مع الفريق الأول للمرة الأولى في 2016.