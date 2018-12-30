أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند يحقق حلم طفل مغربي ارتدى قميصًا بلاستيكيًّا باسمه (فيديو وصور)

نشر أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي وفريق بروسيا دورتموند الألماني، فيديو على حسابه الخاص، يحيّي من خلاله طفلًا مغربيًّا يدعى يوسف، ويعده بزيارته قريبًا، على إثر انتشار صورة الصغير على مواقع التواصل وهو يرتدي قميصًا بلاستيكيًّا عليه اسم اللاعب.

ووصل والد أشرف حكيمي وبعض أفراد عائلته وأعضاء جمعيات محلية، إلى منطقة تازوطة ناحية مدينة صفرو، يوم السبت، لزيارة الطفل، وتفاجأوا بأنه يعاني عجزًا جسديًّا وصعوبة في الكلام، كما يعيش في ظروف مادية صعبة.

لكنهم تمكنوا من إسعاده بإعطائه القميص الأصلي للاعبه المحبوب، مع مجموعة من الهدايا ومبلغًا ماليًّا مرسلًا إليه من حكيمي، حسب مواقع محلية.

وكان حكيمي، مدافع ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند، سارع إلى مشاركة صورة الطفل يوسف على حسابه في “فيسبوك” معلقًا: “أتمنى من عائلة هذا الطفل أن تراسلنا على الخاص وشكرًا”.

وسبق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، أن وجد نفسه في موقف مشابه أمام طفل فقير من أفغانستان يدعى مرتضى أحمدي، وحقق حلمه بإهدائه قميصه الأصلي.