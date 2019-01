شاهد.. قطعة من كسوة الكعبة في منزل مسعود أوزيل (صورة)

حصل النجم الألماني مسعود أوزيل على هدية مميزة، تتمثل في قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، علقها على جدار منزله.

واحتفى، أوزيل، نجم آرسنال بهذه الهدية المميزة، واعتبرها امتيازًا كبيرًا وشرفًا عظيمًا.

ونشر أوزيل صورة لقطعة من كسوة الكعبة على حسابه في موقع “تويتر”، وكتب: “كرم وامتياز لوجود هذه القطعة الخاصة من الكسوة التي تغطي الكعبة في مكة في منزلي في لندن. مباركة بشكل لا يصدق، تلقيت هذه الهدية التي لا تقدر بثمن، الحمدلله الحمدلله”.

ولا يعيش مسعود أوزيل (30 عامًا)، أفضل أيامه، إذ لا يعتمد عليه مدربه الإسباني أوناي إيمري في آرسنال الإنجليزي، ويتردد أن إدارة النادي تريد بيعه للتخلي عن المرتب الضخم الذي يحصل عليه ويقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يذكر أن أوزيل شارك مع آرسنال في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، أحرز فيها 3 أهداف وصنع هدفًا.

Honoured and privileged to have this special piece of the Kiswah that covers the Kaaba in Mecca at my home in London. ???? Incredibly blessed to have received this priceless gift. ☪

Alhamdulillah ???????? || ٱلْـحَـمْـدُ للهِ ???????? pic.twitter.com/DUjiaofTFs

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 3, 2019