غموض حول إصابة أوزيل ومدة غيابه عن آرسنال

كشف الإسباني أوناي ايمري، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، أن غياب الألماني مسعود أوزيل عن لقاء ليفربول الأخير كان بسبب مشاكل في الركبة.

ولم يحدد إيمري المدة التي سيبتعد خلالها نجم المنتخب الألماني السابق، عن الملاعب، وقال: “لا أعرف ما إذا كانت الإصابة كبيرة أم ليست كبيرة “.

وكان أوزيل قد عاد للملعب قبل أسبوعين بعد شكوى من ظهره، وشارك لمدة شوط واحد في مباراة برايتون.

وكانت تكهنات قد ثارت مؤخرًا حول احتمال رحيل أوزيل (30 عامًا) عن آرسنال، وذكر تقرير لصحيفة تايمز قبل أكثر من أسبوع أن آرسنال يفكر في إعارته.

وكان أوزيل، الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2014، قد جدد عقده مع آرسنال بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021.