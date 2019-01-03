مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. كل ما تريد معرفته عن صدام قمة ترتيب الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب الاتحاد لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في قمة الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تبدو هذه المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين في ظل صراع القمة ومحاولات السيتي للحفاظ على لقب البريمييرليج للموسم الثاني على التوالي، وكفاح ليفربول لاستعادة البطولة الغائبة منذ سنوات طويلة.

وسيكون اللقاء بلا شك مسرحًا لمباراة آخرى خارج الخطوط بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة كلوب وجوارديولا في موقعة السيتي وليفربول، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “الاتحاد”.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 2” بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 20 مباراة ، وحصد حامل اللقب 15 انتصارًا مقابل 3 هزائم وتعادلين وسجل السيتي 54 هدفًا وهو أقوى هجوم واستقبل 16 هدفًا.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 54 نقطة من خلال 17 انتصارًا و3 تعادلات ودون هزيمة، وسجل الريدز 48 هدفًا ولكنهم أصحاب الدفاع الأقوى باستقبال 8 أهداف فقط.

تاريخ كلوب ضد غوارديولا

يملك كلوب تاريخًا كبيرًا ضد غوارديولا فهو أكثر مدرب عرف الفوز على حساب المدرب الإسباني.

وتقابل الثنائي في 15 مباراة فاز جوارديولا 5 مرات فقط، وتلقى 8 هزائم، وتعادلا مرتين.. وسبق أن أطاح ليفربول بالسيتي بالفوز ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وانتهى لقاء الدور الأول للدوري هذا الموسم بالتعادل.

غوارديولا.. وجاهزية دي بروين

تلقى مانشستر سيتي خبرًا سارًا بتأكد جاهزية البلجيكي كيفين دي بروين لقيادة خط الوسط، ليبقى الغائبون الحارس كلاوديو برافو وبنيامين ميندي وإلياكيم مانجالا مع الظهير فابيان ديلف للإيقاف.

وربما تطرأ بعض التغييرات على تشكيلة جوارديولا بعودة الدينامو فرناندينهو والمخضرم فينسنت كومباني لقيادة الدفاع، وتبدو التشكيلة الأقرب الحارس إديرسون وأمامه كومباني وجون ستونز وكايل وولكر وإيمريك لابورت للدفاع.

ويقود الوسط فرناندينهو وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا، وفي الهجوم سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وليروي ساني.

كلوب.. وتوهج صلاح

يعيش ليفربول حالة فنية رائعة مع مدربه يورغن كلوب، ومع توهج نجمه المصري محمد صلاح هداف الفريق وفي ظل أجواء رائعة بين اللاعبين، وإصرار على تحقيق حلم استعادة البريمييرليج.

ويبدو الفريق دون غيابات جديدة بخلاف الثلاثي غير الجاهز بدنيًا جويل ماتيب وجوزيف غوميز وأليكس تشامبرلين، وتبدو تشكيلة كلوب في انتظار تغيير وحيد باللعب بطريقة 4-3-3 والتضحية بالسويسري شيردان شاكيري لإضافة لاعب وسط ثالث، ربما يكون جيمس ميلنر أو نابي كيتا.

ويعتمد كلوب على الحارس المتألق أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبيرتسون للدفاع، وفي الوسط القائد جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم وجيمس ميلنر، وفي الهجوم المثلث محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.