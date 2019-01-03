موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يرى فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي، أن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن تنتهي حتى لو خسر أمام ليفربول المتصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة متأخرًا بسبع نقاط عن ليفربول.

وأبلغ كومباني وسائل إعلام بريطانية “من السهل للجميع الاعتقاد أن كل شيء يتوقف على هذه المباراة.

“ربما أنا الوحيد الذي يختلف مع هذا الأمر؛ لأننا قدمنا أداء أقل من المعتاد في ثلاث مباريات”.

ويحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، فيما خسر سيتي في ثلاث مناسبات جميعها في ديسمبر كانون الأول، إذ سقط أمام تشيلسي وكريستال بالاس وليستر سيتي.

وأضاف كومباني “عندما تتأخر بفارق عشر نقاط… ولا يوجد بينك وبين المتصدر العديد من الأندية يتطلب الأمر أن يتعرض الفريق الآخر لشهر واحد سيئ وستقترب منه”.

ونال سيتي اللقب من غريمه مانشستر يونايتد في موسم 2011-2012 رغم أنه كان متأخرًا عنه بثماني نقاط بعد 32 مباراة.

وقال كومباني “تجاوزنا ثماني نقاط في ست مباريات في الماضي. الحقيقة أنني لا أفكر في هذا السيناريو أو ماذا سيحدث لو خسرنا”.

وتابع “سنفكر في هذا الأمر عندما يحين الوقت لمواجهته”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.