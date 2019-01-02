يوفنتوس يخطط لخطف رامسي على طريقة خضيرة وألفيس

أبدى يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي اهتمامًا بالغًا بضم آرون رامسي لاعب وسط آرسنال ، لكنه يأمل في التفوق على منافسيه الكبار في أوروبا للتعاقد مع الدولي الويلزي مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 28 عامًا في يونيو/حزيران المقبل بعدما لم يقدم آرسنال عرضًا للاعب ليصبح حرًا للتفاوض مع أي ناد يريد بداية من الشهر الحالي.

وأبدى ميلان وغريمه المحلي إنتر ميلان وبايرن ميونخ اهتمامهم بالدولي الويلزي لكن رامسي تلقى عرضًا ضخمًا منذ فترة من أحد الأندية الصينية.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن يوفنتوس تعاقد مع العديد من اللاعبين بطريقة “بوسمان” أي بعد انتهاء عقودهم وعدم تجديدها لينضموا للسيدة العجوز مجانًا مثل سامي خضيرة من ريال مدريد وداني ألفيس من برشلونة وإيمري تشان من ليفربول.

وقال فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس عن رامسي : “إنه لاعب رائع، نحن حقًا نحبه وهو يلعب لفريق عظيم. عقده سينتهي قريبًا”.

وقال رامسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه يعتقد أن عدم توصله لاتفاق مع النادي يرجع إلى آرسنال ذاته.

وانضم رامسي إلى آرسنال من كارديف في عام 2008 مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني وقد فاز بثلاثة كؤوس للاتحاد الإنجليزي.