تقارير تكشف تفاصيل عقد رامسي مع يوفنتوس وإعلان الصفقة خلال أيام

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للويلزي الدولي أرون رامسي، لاعب آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، فإن رامسي وافق رسميًا على الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وأشارت إلى أن إعلان الصفقة، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، أفردت صحيفة “توتو سبورت” مساحة كبيرة من صفحتها الأولى للحديث عن صفقة انتقال رامسي إلى يوفنتوس، ونشرت التفاصيل الكاملة لعقد رامسي مع البيانكونيري.

وقالت إن رامسي، البالغ من العمر 28 عامًا، وافق على عقد مدته 4 مواسم مع يوفنتوس، وسيحصل في كل موسم على 8 ملايين يورو.

وينتهي عقد رامسي مع آرسنال بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني أنه سيكون حرًا للانتقال إلى أي ناد آخر دون أي مقابل مادي يحصل عليه “الغانرز”.

وسوف يتعين على يوفنتوس التفاوض مع آرسنال لضم رامسي في فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2019، ومن المؤكد أن يصل جميع الأطراف إلى اتفاق، في ظل رغبة اللاعب واليوفي، وموافقة آرسنال الإجبارية كي يحصل الغانرز على مقابل مادي مقابل الصفقة.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري الإيطالي، برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه، في حين تراجع آرسنال إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، بعد خسارته الثقيلة أمام ليفربول أمس الأول 1-5.