مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.. ماذا يخشى غوارديولا قبل مواجهة “الريدز”؟

كشفت صحيفة “صن” البريطانية، عن أن الإسباني بيب غوارديولا أخبر لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة لمانشستر سيتي استعدادًا لمواجهة المتصدر ليفربول، غدًا الخميس، بأهمية اللقاء من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الإسباني يخشى تمثيل لاعبي ليفربول، والذي منحهم الحصول على 3 ضربات جزاء في اللقاءات الأخيرة، معتبرًا أن الأمر روح رياضية سيئة من طرف الفريق المتصدر والتي منحته 6 نقاط.

وحصل الدولي المصري محمد صلاح على ضربتي جزاء والكرواتي لوفرين على ثالثة، واعتبر المدرب الإسباني أن الحكام كان من الممكن أن لا يمنحوهم للفريق المتصدر.

وحسب الصحيفة، فغوارديولا يخشى تكرار نفس القرارات في اللقاء الحاسم والتي قد تلقي بفريقه نحو وضعية شبه مستحيلة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وأبدى لاعبو مانشستر سيتي حماسًا كبيرًا لتجاوز ليفربول في القمة المقررة، غدا الخميس، وأشاد سيرجيو أغويرو بالفريق المنافس، لكنه قال: “يجب أن نركز على طريقة لعبنا ونحن واثقون في أسلوبنا ونعتقد أنه هو الطريقة المثلى لقيادتنا لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “يجب الاعتراف أنه لقاء كبير بين فريقين قويين، المواجهات المباشرة بين الفرق المرشحة لها تأثير كبير على نهاية الموسم”.

ولا يستطيع غوارديولا انتقاد الحكام علانية خوفًا من تعرضه لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.