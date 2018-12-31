مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. غوارديولا: المنافسة ستكون مستحيلة في هذه الحالة

ينتظر عشاق الكرة العالمية والإنجليزية بشكل خاص، موقعة “الاتحاد”، مساء الخميس المقبل، بين مانشستر سيتي وليفربول، في المرحلة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون تلك المباراة “شبه حاسمة” للسباق على لقب البريميرليغ، إذ يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 54 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

من جانبه، قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن الفوز فقط هو الذي سيجعل فريقه يستمر في المنافسة على اللقب.

وأضاف: “إذا خسرنا أي نقاط أمام ليفربول، فإن الأمر سيكون منتهيًا، أو مستحيلًا بمعنى أدق”.

وتابع: “من المؤكد أن ليفربول سيخسر نقاطًا في مشواره بالدوري، ولكنه لن يخسر الكثير من النقاط”.

وأردف: “لا أريد أن أبعث رسائل، ليفربول يعلم ما هي المهمة التي تنتظره، ونحن أيضًا نعلم ما يتعين علينا فعله، نلعب على أرضنا في ملعب الاتحاد، الفارق كبير معهم، 7 نقاط، خاصة في ظل قوة ليفربول وثبات مستواهم”.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن جماهير السيتزن سيكون لها دور كبير في دعم الفريق في الموقعة الحاسمة أمام ليفربول، وقال: “نأمل أن نحصل على دعم إضافي من المشجعين في ملعب الاتحاد، سيكون ذلك عاملًا في صالحنا بطبيعة الحال”.