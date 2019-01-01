ماركوس راشفورد يُغلق الباب أمام مفاوضات ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ذا صن” أن الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أغلق ملف رحيله نحو ريال مدريد مفضلًا البقاء في أولد ترافورد بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو .

وحسب الصحيفة فممثلو الدولي الإنجليزي كانوا في اتصال مع ريال مدريد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ من أجل التفاوض حول طريقة رحيله الصيف القادم نحو مدريد، لكن رحيل المدرب البرتغالي غير قرار اللاعب ومحيطه.

وأكدت ” ذا صن ” أن مشكلة راشفورد مع مورينيو كانت حول الثقة في مؤهلاته وطريقة توظيفه في الملعب ومنحه الفرصة؛ وهو ما دفعه لفتح الباب أمام ريال مدريد.

ومنح المدرب النرويجي سولسكاير الفرصة للنجم الشاب، الذي سجل هدفين في 3 لقاءات وقدم مستوى جيدًا.

ولم يكن راشفورد وحده المتضرر من قرارات مورينيو في مانشستر يونايتد، فالنجم الفرنسي بول بوغبا بدوره كان في طريقه للرحيل في حال استمرار المدرب البرتغالي، لكنه حاليًّا انفجر بشكل كبير وسجل 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 3 لقاءات.