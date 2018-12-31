ماذا قال بوغبا عن مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث والنتائج المميزة بعد رحيل مورينيو؟

حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أولي جونار سولشاير مسجلاً 12 هدفًا لتبدأ الجماهير باستاد أولد ترافورد، مثل اللاعبين أنفسهم، في الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى.

ولا يرغب أحد في يونايتد في الحديث عن المدرب السابق جوزيه مورينيو مع رغبتهم في إرسال اسمه إلى سجلات التاريخ، لكن بول بوغبا أراد مرة أخرى إثبات وجهة نظره.

وأحرز بوغبا هدفين في الفوز 4-1 على بورنموث، يوم الأحد، بعد أن سجل هدفين ضد هدرسفيلد تاون الأسبوع الماضي، وأظهر ثقة وإيجابية طيلة المباراة ودبلوماسية بعدها في تجنب توجيه انتقادات إلى مورينيو الذي كانت تربطه به علاقة متوترة.

وقال بوغبا: “نحن مانشستر يونايتد ونحتاج لأن نكون على قمة الدوري، إنه مجرد رد فعل من اللاعبين والكل يستمتع.

“الأمر مختلف، فزنا بمباريات مع المدرب السابق لكن أسلوب اللعب مختلف الآن، نحن نلعب بطريقة أكثر هجومية ونصنع العديد من الفرص وهذا هو الأسلوب الذي نرغب في اللعب به”.

وأضاف: “أريد تقديم المزيد، لكني أرغب في اللعب للفريق واللعب بأسلوب أكثر بساطة”.

وبعد الفوز على كارديف سيتي وهدرسفيلد، واصل يونايتد اللعب بنشاط وحيوية، كان يفتقدهما خلال المراحل الأخيرة من عهد مورينيو.

وقال اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم: “كنا بحاجة للفوز وتقديم أداء رائع أيضًا. نحن نعود، وما زال الطريق طويلاً، لكن إنهاء العام بهذه الطريقة شيء جميل”.

وأبدى سولشاير تقديره لأداء بوغبا، بينما ألمح أيضًا إلى ما لا يرغب في رؤيته من لاعب وسط يوفنتوس السابق.

وقال المدرب النرويجي عن بوغبا: “هذا أداء رائع من لاعب وسط في جميع الجوانب، بذل جهدًا كبيرًا وكان خطيرًا في منطقة الجزاء وفاز بالصراعات الهوائية ولم يكن هناك أي استعراض.

“إنه يلمس الكرة ثم يمرر ويتحرك، يلعب بطريقة فعالة ويدرك بول أنه يكون في قمة مستواه حين يلعب بهذا الأسلوب”.

وقال سولشاير إنه لم يشعر بالحاجة لإبلاغ بوغبا بالتوقف عن الاستعراض، لكنه يدرك أن رسالته وصلت.

وتابع: “الأمر نفسه قلته لجميع اللاعبين.. نرغب في رؤية الأفضل منهم وأن يستمتعوا ويظهروا قدراتهم داخل الإطار الذي نريد أن نرى الفريق يلعب فيه. جميعهم كانوا في أعلى مستوى”.