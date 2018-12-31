موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي‎

يحل نادي ليفربول ضيفًا على منافسه مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

وتقام المباراة، يوم الخميس، 3 يناير، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ولم يخسر أي مباراة من 20 جولة، في حين يملك مانشستر سيتي 47 نقطة، في المركز الثاني، وقد تلقى 3 خسائر.

وكان الفريقان تعادلا سلبيًا، في أكتوبر الماضي، على ملعب أنفيلد.

فيرجيل فان ديك يشيد بثلاثي الرعب.

من جهته، أشاد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بالثلاثي الهجومي لنادي ليفربول: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وذلك قبل مباراة الفريق المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن فان ديك قوله: تلقينا هدفًا أمام آرسنال، لكن كنا شبه مثاليين بعد ذلك، لقد اعترفنا بالهدف. كان هذا هو الشيء الوحيد. لكنه كان فوزًا مهمًا”.

واكتسح ليفربول منافسه آرسنال، يوم السبت، في الجولة 20.

وأضاف: “أنهينا العام 2018 بشكل جيد، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في ذلك”.

وواصل فان ديك: “الثقة شيء مهم بالتأكيد، نحن بحاجة إلى الاستمرار في فعل ما كنا نفعله، ستكون هناك انتكاسات، كما هو الحال دائمًا في الحياة، ولكنها الطريقة التي نتفاعل معها، وحتى الآن نقوم بعمل جيد”.

وأردف المدافع الهولندي: “في بداية الموسم كان الناس يقولون إن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لم يقدموا عملًا جيدًا، لكنهم رائعون، ويمكن أن يكونوا غير قابلين للدفاع. إنهم مخيفون ويسعدني رؤية ذلك”.