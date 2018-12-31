كلوب يرفض اتهام محمد صلاح بـ”الغطس” بسبب ركلة جزاء مباراة ليفربول وآرسنال

رفض يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الاتهامات التي طالت الدولي المصري محمد صلاح، بأنه تعمد التمثيل و”الغطس” من أجل الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة آرسنال، يوم السبت، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

قال كلوب، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، يوم الاثنين: “أنا هنا منذ 3 سنوات.. لقد قرأت الكثير عن ركلات الجزاء، وأنظر كثيرًا إليها، وأعتقد أنها ليست قرارًا صحيحًا”.

وأضاف: “بعد لقاء نيوكاسل قال ديرموت غالغير إن الكرة ركلة جزاء، وإن ذراع اللاعب كانت حاضرة”.

وتساءل كلوب: “هل تحتاجون إلى دماء للحصول على ركلة جزاء؟ أعتقد لا، في تلك اللحظة لو لم تكن لمست صلاح، وهو أخذ الخطوة التالية وسدد، فأنت تعلم أنه جيد في ذلك، وهذا كل ما في الأمر”.

ودخل اليوناني سقراطيس باباستوبولس، مدافع آرسنال، في مشادة مع صلاح بين شوطي المباراة بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري في الشوط الأول للقاء ورأى مدافع المدفعجية أنها غير صحيحة.

واعترف كلوب بأنه لم يشاهد ركلة الجزاء مجددًا، وليس لديه دليل على ما حدث في الكرة بالفعل، مشددًا على أن “الحكم كان قريبًا من اللعبة، ونحن ليس لدينا غطاسين، وهذه الكرة لم تكن غطسة، فالحكم هو من يقرر”.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ54 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام مانشستر سيتي الثاني قبل مواجهتهما الحاسمة، الخميس.