ساديو ماني ينجو من الإيقاف قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ذكرت صحيفة “ذا صن”، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة لقدم لن يفتح تحقيقًا في الأحداث التي شهدتها مباراة ليفربول وآرسنال، والتي انتهت بنتجية (5-1) للريدز، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت مشادة كلامية بين النجم المصري محمد صلاح والمدافع اليوناني سوكراتيس.

وأكدت الصحيفة، أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، أفلت من العقاب بعدما وضع يده على عنق المدافع السويسري ستيفان ليشتستاينر خلال اللقاء، واكتفى الحكم بمنح ضربة خطأ لمدافع آرسنال رغم كونه شاهد اللقطة.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بفتح تحقيق في أحداث شهدتها ملاعب في دوري الدرجة الأولى في ليدز وبرمنغهام وخلال لقاء روشديل وبرادفورد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويلجأ غالبًا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لفتح تحقيقات في اللقطات التي لم يشاهدها الحكم أو التي تثير جدلًا كبيرًا في اللقاءات.

ويتصدر ليفربول حاليًّا قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويسعى السيتي للفوز في المباراة المقبلة لتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 4 نقاط، وإشعال الصراع من جديد على قمة البريميرليغ.

وحال نجح ليفربول في الفوز على مانشستر سيتي، الخميس المقبل، سيعود الفارق من جديد في صدارة جدول الترتيب إلى 10 نقاط، لصالح “الريدز”، وهو ما يجعل الفريق مرشحًا بقوة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة الأولى منذ عام 1990.