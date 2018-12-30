قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. غموض حول موقف دي بروين

رفض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، حسم موقف نجمه البلجيكي كيفين دي بروين من المشاركة في مباراة ليفربول الخميس المقبل.

ويلتقي مانشستر سيتي المتصدر ليفربول، مساء الخميس، على ملعب الاتحاد، في لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستحدد إلى حد كبير طبيعة السباق على لقب البطولة.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي عاد للانتصارات الأحد بالفوز على ساوثهامبتون 3/1.

وقال غوارديولا: “لا أعلم موقف دي بروين من مباراة ليفربول، كل ما أعرفه أن إصابته ليست خطيرة، ولكنني لا أستطيع حسم مشاركته في المباراة المقبلة الآن”.

وأضاف بقوله: “الفوز في مباراة ساوثهامبتون كان مهمًا للغاية بعد هزيمتين، قدّمنا أداءً طيبًا في أول 35 دقيقة، لعب البرازيلي فرناندينهو مباراة كبيرة، وهو أحد أهم اللاعبين الذين يمتلكهم مانشستر سيتي”.

من جانبه، قال البلجيكي فنسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي: “سنخوض مباراة ليفربول بكل قوة، نريد الفوز فقط، علينا أن نقاتل أمام الريدز لتحقيق الفوز”.

وأضاف كومباني بقوله: “مانشستر سيتي يجب أن يكون شرسًا للغاية أمام ليفربول، كرامتنا تعرضت لجرح كبير في المباريات الأخيرة، والفوز في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون خطوة كي نعود إلى الاتجاه الصحيح”.