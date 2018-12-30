ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 20 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر يونايتد 4/1 على بورنموث، اليوم الأحد.

وشهدت مباريات الجولة الـ 20، فوز ليفربول 5/1 على آرسنال، ومانشستر سيتي 3/1 على ساوثهامبتون، وخسارة توتنهام 1/3 أمام وولفرهامبتون، وفوز تشيلسي 1/0 على كريستال بالاس، ومانشستر يونايتد 4/1 على بورنموث.

وفي نهاية الجولة الـ 20، بقي ليفربول في الصدارة برصيد 54 نقطة، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، (فاز 17 وتعادل 3).

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 20

1. ليفربول، برصيد 54 نقطة.

2. مانشستر سيتي برصيد 47 نقطة.

3. توتنهام برصيد 45 نقطة.

4. تشيلسي برصيد 43 نقطة.

5. آرسنال برصيد 38 نقطة.

6. مانشستر يونايتد برصيد 35 نقطة.

ويلتقي مانشستر سيتي منافسه ليفربول، على ملعب الاتحاد، يوم الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ 21.