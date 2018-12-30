بول بوغبا يؤكد انتفاضة مانشستر يونايتد بالفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الجديد، النرويجي أولي جونار سولسكيار، وحقق فوزه الثالث تواليًا، على حساب بورنموث، في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وأكد الفرنسي بول بوغبا تألقه، بعدما سجل هدفين، جاء الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقَّى تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد.

وجاء الهدف الثاني لمانشستر يونايتد وبوغبا في الدقيقة 33، بضربة رأس، مستغلًا كرة من أندير هيريرا.

وسجل ماركوس راشوفرد الهدف الثالث في الدقيقة 45، بعد كرة عرضية من أنتوني مارسيال.

ونجح بورنموث بتسجيل الهدف الوحيد عبر ناثان أكي، بضربة رأس، اكتفى الحارس الإسباني دافيد دي خيا بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وأكمل روميلو لوكاكو رباعية مانشستر يونايتد بهدف رائع في الدقيقة 72، مستغلًا كرة من بول بوغبا.

وطرد الحكم لي ماسون اللاعب إيريك بايلي من مانشستر يونايتد في الدقيقة 79.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة أولي جونار سولسكيار، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، علمًا بأنه حقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة هذا الموسم في البريميرليغ.

في حين تجمَّد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 0 بورنموث | هدف أول مانشستر يونايتد بوغبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/0aUN16PLWY — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 2 × 0 بورنموث | هدف الثاني مانشستر يونايتد بوغبا أيضًا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oAGZ0iZ7Gh — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 0 بورنموث | هدف الثالث مانشستر يونايتد راشفورد HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ttJBIkAPeL — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الإنجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 1 بورنموث | هدف أول بورنموث HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/IlKRzKaBZf — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨