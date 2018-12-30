مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تُختتم مباريات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، بـ4 مواجهات نارية.

ويلعب تشيلسي ضد كريستال بالاس على ملعب الأخير، في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق حفيظ دراجي.

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على ساوثهامبتون في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت السعودية، على بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف، وفي نفس التوقيت يلعب بيرنلي ضد وستهام يونايتد.

وتليها مواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، ومذاعة على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق سوار الذهب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على آرسنال، يوم السبت، 5-1، ليرفع رصيده للنقطة 54 مغردًا فى صدارة البريميرليغ، متفوقًا بفارق 9 نقاط على توتنهام الثاني، الذي يمتلك 45 نقطة.

ويمكن لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث تقليص الفارق إلى سبع نقاط لو تغلب على مستضيفه ساوثهامبتون، اليوم.

لكن ليفربول لديه فرصة الحصول على نقاط من سيتي، عندما يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا باستاد الاتحاد، يوم الخميس المقبل في أكبر مباراة في الموسم حتى الآن.