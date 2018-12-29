ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال وسقوط توتنهام أمام ولفرهامبتون (صورة)

أمطر فريق ليفربول، اليوم السبت، مرمى ضيفه آرسنال بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي.

ويتقدم ليفربول بتسع نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي سقط 3-1 على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز. ويمكن لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث تقليص الفارق إلى سبع نقاط لو تغلب على ساوثامبتون، غدًا الأحد.

وتلقى توتنهام هوتسبير صفعة قوية في آخر مباراة له في العام الحالي إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في غضون 18 دقيقة في الشوط الثاني ليخسر 3-1 أمام مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز.

وأحيا كارديف سيتي وفولهام المتعثران آمالهما بفوزين في الوقت المحتسب بدل الضائع 1-صفر على ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون على الترتيب.

وتغلب برايتون أند هوف ألبيون على إيفرتون بالنتيجة ذاتها فيما أدرك واتفورد تعادلًا متأخرًا 1-1 مع نيوكاسل يونايتد.