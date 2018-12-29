مباراة ليفربول وآرسنال.. مدافع “الغانرز” يشتبك لفظيًا مع محمد صلاح بسبب ركلة الجزاء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر، دخول سوكراتيس باباستاثوبولوس، مدافع آرسنال، في مناوشات كلامية مع محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتورط سوكراتيس في ركلة جزاء بإعاقته لصلاح في الدقيقة الأخيرة من الشوط، ليسجل المهاجم المصري هدفًا ضاعف به تقدم الريدز على آرسنال (4-1).

فان دايك يهب للدفاع عن صلاح بعد تلفظ سكراتس.. وفخر العرب يسامحهpic.twitter.com/GqD2XQyxVq — Goalna (@Goalna) December 29, 2018

واعترض سوكراتيس على قرار الحكم كثيرًا، وبعد انتهاء الشوط الأول، لحق بصلاح ودخل معه في مناوشات كلامية، إلا أن نجم ليفربول تجاهله نسبيًا، مما استفز المدافع اليوناني.

وفي النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس تدخل مدافع الريدز الهولندي فيرجيل فان دايك في المناوشات بين اللاعبين، وكاد يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

ليفربول يتقدم على آرسنال 5 – 1، مع مرور 75 دقيقة من زمن المباراة.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام الثانى برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.