صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. المنافسة تشتعل بين ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح

أنهى البرازيلي ليليو، لاعب فريق نومي كالجو من إستونيا، عام 2018 في صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 31 هدفًا و31 نقطة، ولكنه أنهى كل لقاءاته هذا الموسم، ويستعد للتراجع في النصف الثاني من الموسم.

وبدأ كبار هدافي القارة الأوروبية يظهرون في الصفوف العشرين الأولى، إذ يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، المركز الثالث بـ30 نقطة من 15 هدفًا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، المركز السابع برصيد 28 نقطة من 14 هدفًا.

وفي المركز الـ12 يتواجد عدة نجوم، وهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، والبولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى، والغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم آرسنال، وكلهم برصيد 26 نقطة من 13 هدفًا.

ويأتي بعدهم مباشرة في المركز الـ17 الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم بروسيا دورتموند، والإيطالي فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، والأرجنتيني إيمليانو سالا، مهاجم نانت الفرنسي، والإيفواري نيكولاس بيبي، مهاجم ليل الفرنسي، والصربي لوما جوفيتش، مهاجم فرانكفورت الألماني، وكلهم سجلوا 12 هدفًا ويملكون 24 نقطة.

وبالنظر للفوارق الصغيرة بين الكبار فالصراع على الحذاء الذهبي الأوروبي، سيتحول في النصف الثاني من الموسم صراعٍ قويٍّ، خصوصًا بين كل من ميسي وكريستيانو رونالدو وكليان مبابي ومحمد صلاح وهاري كين.