مباراة ليفربول وآرسنال.. كلوب يتجنب الحديث عن اللقب رغم اكتساح “الغانرز”

حقق نادي ليفربول فوزا ساحقا 5-1 على آرسنال ليوسع الفارق إلى تسع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، لكن مدربه يورغن كلوب ما زال لا يرغب في الاشتراك في أي حديث يتعلق بإحراز اللقب.

وسمحت هزيمة توتنهام هوتسبير المفاجئة على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز لليفربول بزيادة الفارق بواقع ثلاث نقاط رغم أن مانشستر سيتي، الذي يتأخر حاليا بفارق عشر نقاط عن الصدارة، قد يقلص الفارق إذا هزم ساوثهامبتون، اليوم الأحد.

لكن ليفربول لديه فرصة الحصول على نقاط من سيتي عندما يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا باستاد الاتحاد، يوم الخميس المقبل، في أكبر مباراة في الموسم حتى الآن.

وقال كلوب، الذي سئم الأسئلة المتكررة من الصحفيين حول سباق اللقب، إنه حِذر من الوقوع في فخ الحديث عن فرص فريقه مع تبقي 18 مباراة على نهاية الموسم.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين: “لست أذكى شخص في العالم لكني لست شخصا أحمق بالتأكيد. ليس من المهم عدد النقاط التي تمتلكها في ديسمبر.. إذا فقدنا ثلاث نقاط سيكون العنوان التالي: ‭’‬هل يشعرون بالتوتر؟‭’‬”.

وردا على سؤال عن تقييمه للعام 2018 الذي شهد وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والحفاظ على سجل خال من الهزائم في الدوري ليصبح المرشح الأقوى للفوز باللقب، قال كلوب إنه “ليس سيئا”.

وأضاف: “اللاعبون قطعوا خطوة كبيرة لكن من المهم الآن أن نظهر أنها عملية إيجابية. لا يوجد شيء أشعر حياله بالألم في 2018”.

وكان مدرب بروسيا دورتموند السابق سعيدا برد فعل فريقه عندما تأخر بهدف أمام آرسنال بعد 11 دقيقة لكنه أبدى رضاه بالتحديد عن قرار محمد صلاح بمنح روبرتو فيرمينو فرصة تسديد ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأحرز المهاجم البرازيلي هدفين في الشوط الأول وسمحت له لفتة صلاح بتسجيل أول ثلاثية في مسيرته مع ليفربول.

وقال كلوب: “محمد صلاح أعطى ركلة الجزاء إلى بوبي وكدت أن أبكي لأننا نعرف جميعا مدى رغبة صلاح في تسجيل الأهداف. إنه شيء جميل حقا”.

وقال الاسكتلندي آندي روبرتسون ظهير ليفربول الأيسر، الذي تلقى تحية كبيرة عند تغييره في الشوط الثاني بعد أداء مذهل آخر، إن التركيز الآن على رحلة الفريق لاستاد الاتحاد.

وتابع: “إنها مباراة كبيرة كل لاعب في الفريق يتطلع إليها. لكننا في ديسمبر تخطينا مباراة تلو الأخرى والآن نتقدم بفارق مريح. سنخلد للراحة الآن ونستعد لهذه المباراة”.