يورغن كلوب كاد يبكي خلال مباراة ليفربول وآرسنال بسبب محمد صلاح.. لماذا؟‎

علق يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على اللقطة التي جمعت محمد صلاح وفيرمينيو قبل الهدف الخامس لفريقه في مرمى آرسنال، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “أنفيلد” في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز “الريدز” 5-1.

محمد صلاح سجل وصنع في مواصلة تغريد ليفربول بالصدارة وكان بإمكانه التسجيل من جديد إلا أنه فضل ترك ركلة الجزاء (الهدف الخامس) إلى فيرمينيو ليسجل “هاتريك” في مباراة اليوم.

وقال كلوب لموقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عقب المباراة: “عندما رأيت محمد صلاح يُعطي ركلة الجزاء لـ فيرمينيو كنت سأبكي”.

وأضاف: “جميعنا نعلم مدى رغبة صلاح في التسجيل دائمًا ولكن رغم ذلك ترك الكرة لفيرمينيو. كان أمرًا رائعًا للغاية”.

الدوري الانجليزي |ليفربول 5 × 1 ارسنال | هدف الخامس ليفربول هاتريك فيرمينو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xzQGfmxF1t — تحبون فهد ؟ (@Caw404) December 29, 2018

وتابع: “لعبنا بشكل جيد للغاية أمام آرسنال. فعلنا ما أردنا القيام به تمامًا في المباراة”.

وأردف: “استجابتنا بعد هدف آرسنال الأول كانت رائعة للغاية. حافظنا على هدوئنا واستغلينا الأخطاء وسجلنا. يا لها من عودة”.

وأكمل: “كنا نعلم في الشوط الثاني أن الأمور لم تُحسم بعد ورغبنا في السيطرة على الكرة”.

وأتم: “بشكل عام، الانتصار بنتيجة 5-1 أمام آرسنال يعد أمرًا رائعًا ولا يحدث كثيرًا. أنا سعيد للغاية”.

ويتقدم ليفربول بتسع نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي سقط 3-1 على أرضه أمام وولفرهامبتون واندرارز. ويمكن لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث تقليص الفارق إلى سبع نقاط لو تغلب على مستضيفه ساوثهامبتون، غدًا الأحد.